Elazığ'da kaçak kazıya suç üstü operasyon:5 gözaltı

O gece ne oldu?

Elazığ'da bir köyde bulunan sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada Kovancılar ilçesi Ekinözü Köyünde bir sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli şahısları belirleyerek suç üstü operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden ise 3 adet elektronik detektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi.Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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