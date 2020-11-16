Park halindeki araçta 10 kilo esrar bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, park halindeki araçta şüphe üzerine yapılan aramada, 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, park halindeki araçta, içindeki 2 kişinin şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı. Arama sonucu 5 parça halinde 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan T.A. ve M.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-11-16 15:26:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.