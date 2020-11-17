Otomobil direksiyonunda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin direksiyonuna zulalanmış metamfetamin ve eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında ElazığBingöl yolu uygulama noktasında durdurulan araçlar kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan birine dedektör köpek Şimşek tepki verdi. Bunun üzerine polisler tarafından yapılan detaylı aramada otomobilin direksiyonuna zulalanmış 6 parça halinde toplam 242 gram metamfetamin ve 1 parça halinde 3 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli A.A. gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli A.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.