Elazığ'da Behramaz Havzası Master Planı kapsamında baraj ihalesi yapıldı

Elazığ'da Behramaz Havzası Master Planı kapsamında sulama ve içme suyu temini amaçlı "Hatunköy Barajı" projesi yapım ihalesi gerçekleştirildi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:" Elazığ Maden Behramaz Havzası Master Plan yapımı kapsamında sulama ve İçmesuyu amaçlı olarak planlanan Hatunköy Barajı Proje Yapımı ihalesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızın 10.07.2020 tarih ve 767 sayılı Olur’u ile ihale izni alınmasının akabinde işin ihalesi DSİ Genel Müdürlüğümüz Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü tarafından 17.11.2020 tarihinde saat: 10.00 ‘da yapıldı. 12 adet firmanın teklif verdiği ihalede, ihale süreci devam etmekte olup, sürecin tamamlanmasına müteakip sözleşme imzalanarak işe başlanacaktır. 545 gün süresi olan söz konusu proje yapımının 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Hatunköy Barajı, Elazığ ili Maden ilçesi sınırları içerisinde ve Hatunköy yerleşim yerinin yaklaşık 2 kilometre güneyinde yer almaktadır. Barajın temelden yüksekliği 47,50 metre, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, depolama hacmi 67 milyon m3’ dür"denildi.

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