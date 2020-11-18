Elazığ'da şok uygulamalarla yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polisin yaptığı şok uygulamalarla aranan 85 şahıs yakalandı, 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önleyici tedbirler doğrultusunda asayiş ve yunus ekipleriyle şok uygulamalar gerçekleştirdi. Bir hafta içinde yapılan şok uygulamalarda 61’i aranan ve 24’ü de meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 85 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 20’si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden ise 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 45 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca ekiplerin yaptığı çalışmalarda da kayıp olarak aranan 8 şahısta bulundu.

Öteyandan uygulamalar kapsamında fuhuş yapıldığı tespitiyle daha önce işlem yapılıp haklarında kapatılma onayı verilen 6 işyeri ile 10 ikametin mühürlendiği , 4 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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