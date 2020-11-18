Voleybol 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 - 73 Şırnak Belediye: 0

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 4. Grup 5. haftasında Elazığ Voleybol, evinde karşılaştığı 73 Şırnak Belediye’yi 30 yendi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 4. Grup’un 5. haftasında Elazığ Voleybol, 73 Şırnak Belediye ile karşılaştı. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ ekibi, 1. seti 2514, 2. seti 2515 ve 3. seti 2514 kazanarak sahadan 30’lık galibiyetle ayrıldı. Puanını 12’ye yükselten ve yoluna namağlup olarak devam eden Elazığ Voleybol, 6. haftada Mardin Voleybol ile deplasmanda karşılaşacak. Şırnak ekibi ise ligdeki 2. yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.