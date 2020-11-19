Milletvekili Erol’un Covid-19 testi pozitif çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un Covid19 testi pozitif çıktı.

Elazığ’da bulunan Milletvekili Gürsel Erol, bugün katıldığı programların ardından vücud kırgınlığı hissedince Koronavirüs (Covid19) testi yaptırdı. Hastene de yapılan test sonrası Erol’un Covid19’a yakalandığı belirlendi. Ankara’ya giden Erol’un sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin evinde süreceği bildirildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,”Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, süreçle yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.