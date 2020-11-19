Milletvekili Erol’un Covid-19 testi pozitif çıktı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un Covid19 testi pozitif çıktı.
Elazığ’da bulunan Milletvekili Gürsel Erol, bugün katıldığı programların ardından vücud kırgınlığı hissedince Koronavirüs (Covid19) testi yaptırdı. Hastene de yapılan test sonrası Erol’un Covid19’a yakalandığı belirlendi. Ankara’ya giden Erol’un sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin evinde süreceği bildirildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,”Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, süreçle yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim”dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.