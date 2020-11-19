Meteoroloji'den 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de yağışların etkili olacağını, iki şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağış beklendiğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölgemizde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmurlu geçmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte 1 ile 3 derece azalması, rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

Yağışların hafta sonu da devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

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