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İmmünglobülin G4 hastalığına yakalanan Ayşe, Türkiye'de 2, dünyada 13'üncü vaka oldu Dünyada nadir görülen İmmünglobülin G4 (IgG4) ile Nazalseptum Perforasyonu hastalığı teşhisi konulan 16 yaşındaki Ayşe'nin burun içindeki delik 4 santime ulaştı Şuanda ilaçlı tedavi olan 18 yaşından sonra ameliyat edilmesi planlanan Ayşe'nin ailesi, maddi destek bekliyor

İHA

İmmünglobülin G4 hastalığına yakalanan Ayşe, Türkiye'de 2, dünyada 13'üncü vaka oldu Dünyada nadir görülen İmmünglobülin G4 (IgG4) ile Nazalseptum Perforasyonu hastalığı teşhisi konulan 16 yaşındaki Ayşe'nin burun içindeki delik 4 santime ulaştı Şuanda ilaçlı tedavi olan 18 yaşından sonra ameliyat edilmesi planlanan Ayşe'nin ailesi, maddi destek bekliyor

Türkiye'de kayıtlara geçen 2'inci, dünyada ise 13'üncü olarak İmmünglobülin G4 (IgG4) ile Nazalseptum Perforasyonu hastalığı teşhisi konulan 16 yaşındaki Ayşe Tuncel'in ilaçlı tedavisine devam edilirken, 18 yaşında ameliyat olması gerektiği belirtildi.
Elazığ’da ailesi ile yaşayan Ayşe Tuncel (16) burnundaki toplu iğne ucu büyüklüğündeki deliğin oluşması sonucunda meydana gelen kanama nedeniyle hastaneye başvurdu. Elazığ ve Ankara'da yapılan tetkikler sonucunda Ayşe'ye İmmünglobülin G4 (IgG4) ile Nazalseptum Perforasyonu hastalığı teşhisi konuldu. Türkiye’de iki yıl önce tedavisine başlanan bu hastalık grubuna yakalanan Tuncel’in, bu süre zarfında burnundaki yara 4.5 santimetre büyüklüğüne ulaştı. Türkiye’de 2, dünyada ise 13’üncü vaka olarak kayıtlara geçen Ayşe'nin ailesi ise destek istedi.
Kızının yakalandığı amansız hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu ve kızının ameliyat olabilmesi için de 18 yaşını doldurması gerektiğini dile getiren Baba Seyfettin Tuncel, bu süre zarfında sürekli il dışına gidip gelmek zorunda olduklarından dolayı çalışamadığını aktardı.
Kızının sağlığı için yaklaşık 1 yıldır çalışamadığından dolayı maddi durumlarının iyi olmadığını belirten Seyfettin Tuncel, “Çocuklarımdan 16 yaşında olan Ayşe, şuanda Ankara’da tedavi görüyor. 9 ay önce burnunda toplu iğne ucu kadar bir delik çıktı ve şuan itibariyle deliğin 4 santimetre olduğu görünüyor. Kızımın tedavisi için Ankara’ya gidip geliyorum ve tedavisi yaklaşık bir sene daha sürecek. Evim kira, elektrik, su ve doğalgaz faturaları var. Mağdur durumda olduğum için sesimizi mecburen duyurmaya çalıştım. Durumum iyi olsaydı bunları yapmazdım, yardım bekliyorum. 11 aydır çalışmıyorum ve gerçekten çok zor durumdayım. Bu süre zarfında ortalama 25 ile 30 bin lira borçlandım. Bunu yapmak zorundaydım ve değerli Elazığlılardan yardım talebinde bulunuyorum” dedi.
Kızının Türkiye’de ikinci vaka olduğunu dile getiren Baba Tuncel, “Ayşe’nin hastalığı doktorun söylediğine göre dünyada 13, Türkiye’de ise 2 kişide var. Aynı zamanda iki senedir de Türkiye’ye tedavisi gelmiş ve 18 yaşından önce ameliyat olamıyor. Biz de 18 yaşına kadar sürekli tedavi için Ankara’ya gidip gelmek zorundayız. Kızım sonuçta, sahip çıkıyorum. Eşim de evde 3 çocuğa bakıyor, onlarla ilgileniyor. Ayşe ile gidip geldiğimden dolayı çalışamıyorum" şeklinde konuştu.
Yaşadıklarını anlatan Ayşe Tuncel ise, “Bundan 9 ay önce burnumda toplu iğne ucu kadar delik vardı. Bu hastalığın adı, Nazalseptum perforasyonu olarak geçiyor. Bu 9 ay içerisinde delik git gide büyüdü ve şuanda ortalama 4 santimetre büyüklüğünde. Sürekli Ankara’ya gidip geldiğimizden dolayı babamın durumu yok. Biz de bu konuda yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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