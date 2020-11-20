Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da 3 ayrı evden televizyon çalan ve 13 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde 3 ayrı ikametten LCD televizyon çalındı. Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin 13 ayrı suç kaydı bulunan O.K. olduğu belirlendi. Şüpheli polis tarafından adresinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çalıntı televizyonlar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.