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Elazığ'da işletmelere yönelik koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı

DHA

Elazığ'da işletmelere yönelik koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama kararları uygulanan işletmeler kapatılırken, lokantalar paket servisi veya gel-al hizmeti vermeye başladı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelere getirilen kısıtlama kararının uygulanmaya başlanmasıyla Elazığ'da saat 20.00'den itibaren alışveriş yerleri, market, kuaför gibi yerler kapanırken, restoran ve lokantalar paket servisi veya gel-al hizmeti vermeye başladı. Uygulanmanın başlanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı. 
Lokanta çalışanlarından Cemil Aydın, saat 20.00 itibarıyla içeride servis yapmadıklarını, telefon ve internet üzerinden sipariş aldıklarını belirterek, "Elazığ halkının koronavirüs tedbirlerine uymasını istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-11-20 23:20:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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