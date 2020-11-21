Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük lavanta bahçesi Elazığ'da kuruldu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 36 dönüm arazi üzerine 25 bin kök lavanta ekilerek bölgenin en büyük bahçesi kuruldu. Görsel şölene ev sahipliği yaparak ziyaretçi çekmesi amaçlanan proje kapsamında bölge sakinlerine de gelir kapısı olması bekleniyor.

Karakoçan Belediyesi’nin Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresine sunduğu ve kabul edildiği lavanta bahçesi projesi hayata geçti. DAP’ın katkılarıyla belediye tarafından 36 dönüm arazi üzerine 25 bin kök lavanta toprakla buluşturuldu. İlçe girişinde yer alan Yeniköy mevkiinde kurulan Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük bahçesi konumunda olan alan ile yöre sakinlerinin hem ekonomik kazanç elde etmesi hem de ziyaretçilere görsel şölen sunması planlandı. Bu proje ile ilçenin çehresinin değişeceğine inandıklarını belirten Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, ileriki zamanda ekipman temini ile lavantadan elde edecekleri yağdanlık ile ekonomik kazanç elde etmeyi düşündüklerini belirtti.

İlçede lavanta ekerek Doğu Anadolu bölgesinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, “ Tabiri caizse profesyonel anlamda da bu işi yapabilen bir belediye olmanın gururuyla bugün sahadayız. Toplamda 36 dönüm arazi üzerine 25 bin fide dikimini yaparak işlemlerimizi bitirdik ve toprakla buluşturduk. Damlama sulama sistemlerimizi çektik. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde Karakoçan’da bir görsel şölen, renk cümbüşü ve ambiyansla yola çıktık” dedi.

Açtıkları bu bahçenin köy sakinlerine gelir kapısı olacağına da değinen Başkan Akbaba, “Bu lavanta bahçemizi ilçeye bağlı Yeni Köy mevkiinde açtık. Yolda geçen insanların durup dinlenebilecekleri, gezebilecekleri ve görüp fotoğraf çekebilecekleri bir alan haline getirmeyi planladık. İleriki süreçte bahçemizin ön kısmında yine otopark için ayırdığımız alanda da bir takım düzenlemeler yaparak burada ticari işletmeler açarak köylülerimizin de ürünlerini satabilecekleri bir alan olacak. Kafe açarak insanların oturabilecekleri bir alan da oluşturacağız” diye konuştu.

Bu projenin devamında ekonomik kazançlar da elde etmeyi amaçladıklarını da aktaran Akbaba, “DAP İdaresi’ne projemizi sunmuştuk ve ortaklaşa bu projeyi gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Karakoçan’da bu olayı gerçekleştirebilirsek bunun sonraki etapları da gelecek. Yağdanlık dediğimiz, yine lavanta ekimi yaparak lavanta distilasyon ünitesi kurduktan sonra onun yağını satma planlarımız var. Hem ticari hem ekonomi hem de Karakoçan ismi ile farkındalık oluşturabilecek şekilde oluşturabileceğimiz bir saha halinde bu yola çıktık” şeklinde konuştu.

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