Yağış geldi, yasak başlamadan oto lastikçilerde yoğunluk başladı

Elazığ’da yağışların başlamasıyla sürücüler, kış lastiği zorunluluğunun başlayacağı 1 Aralık öncesi oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Ülke genelinde 1 Aralık tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala Elazığ’da araç sahipleri kış lastiklerini taktırmaya başladı. Son günlerde soğukla birlikte yağışlı havanın etkili olduğu kentte gizli buzlanma ve kayma riskine karşı tedbirli davranan sürücüler lastikçilere akın etti. Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi’nde uzun yıllardır oto lastik işletmeciliği yapan Ümit Kaçar bugünlerde işlerinin yoğun olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise yoğunluktan dolayı lastik değişimlerinin son güne bırakılmaması için diğer sürücüleri uyardı. Aracının lastiklerini değiştirdiğini dile getiren Burak Öz, “Kış geldi biz de hazırlıklarımızı yaptık. Lastikleri değiştirdik, artık yola hazırız. Bayağı yoğunluk var. Aslında biz biraz geciktik. Daha erkenden önlemimizi almamız lazımdı. Vatandaşlar da geç kalmasın. Kışlık lastiklerini takmak zorundalar” dedi.

Yoğunluğun gün geçtikçe artacağını belirten Görkem Ceyhan ise, “Yakında Doğu Anadolu Bölgesi'nin çoğu yerinde kar yağışları başlayacak. Çıkan kanunlara göre bir an önce kış lastiklerini takmamız gerekiyor. Bu süreç içerisinde sürücülere tavsiyem, son zamana bırakıp işlerin yoğunluğuna denk gelmeden gelip lastiklerini takmaları. Hem kendileri açısından hem de yolculuk sırasında ikamet eden diğer sürücüler açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Geçen haftalara göre bugün yoğunluk var. Kış şartları yaklaştıkça yoğunluk da artıyor. Bu yüzden sürücüler yoğunluğun en sıkı dönemine kalmadan gelirlerse daha rahatlık yaşamış olurlar” şeklinde konuştu.



“Şu an amansız bir yoğunluk var”

Geçen seneye göre sezona daha geç başladıklarını belirten işletme sahibi Ümit Kaçar ise, “Geçen sene 11’inci ayda bu işe başlamıştık. Müşterilerimiz daha erken gelmişlerdi ve daha rahat etmiştik. Bu yıl havaların iyi gitmesinden dolayı insanlar bu işi biraz geciktirdiler ve şu an amansız bir yoğunluk var. İşleri yetiştirmeye çalışacağız. 1 Aralık’tan önce bu işleri halletmek ve zamanı genişletmek gerekiyor. Bu işlem zaman alıyor ve her bir araç 45 dakikaya yakın bir süresi var. Müşterilerden tek isteğimiz biraz daha erken davranmaları ve işletmeleri de düşünmeleri. Çünkü bir hastalık var, yoğunluğun bir anlamı yok” diye konuştu.

