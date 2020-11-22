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Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

DHA

Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ´ın Palu ilçesine bağlı Keklikdere köyünde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından kazı malzemeleriyle yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, Keklikdere köyü Konak mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan F.A., M.N.Y., A.S.A., M.A.Ö. ve Y.Y. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yer alan 'izinsiz kazı yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el koyuldu.  DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-11-22 12:25:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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