Mağazadan hırsızlık yapan sabıkalı 2 şüpheli suç üstü yakalandı

Elazığ’da müşteri gibi girdikleri mağazalardan hırsızlık yapan biri 54 diğeri 11 suç kaydı bulunan 2 şüpheli suç üstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler,farklı tarihlerde biri bijuteri diğeri giyim mağazası olmak üzere 2 ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelilerin 11 suç kayıtlı N.A. ile 54 suç kaydı bulunan N.Y. olduğu tespit edildi.

Müşteri gibi girdikleri işletmelerde denedikleri kıyafet ve ürünlerin alarm aparatlarını sökerek toplam 22 bin 500 TL değerinde ürün çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli de takibe alınan polis tarafından bir mağazada son işlerinde suçüstü yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli “Nitelikli Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi.

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