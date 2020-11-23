O öğrencilerinin öğretmeni değil, "Fethi Babası" Elazığ’da bir oğlunu kaybeden bir oğlu da trafik kazası sonucu yatağa bağımlı kalan 53 yaşındaki öğretmen Fethi Aydın, spor sayesinde bir çok genci batağa sürüklenmekten kurtarıp, hayatlarına dokundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

O öğrencilerinin öğretmeni değil, "Fethi Babası" Elazığ’da bir oğlunu kaybeden bir oğlu da trafik kazası sonucu yatağa bağımlı kalan 53 yaşındaki öğretmen Fethi Aydın, spor sayesinde bir çok genci batağa sürüklenmekten kurtarıp, hayatlarına dokundu

İHA

O öğrencilerinin öğretmeni değil, "Fethi Babası" Elazığ’da bir oğlunu kaybeden bir oğlu da trafik kazası sonucu yatağa bağımlı kalan 53 yaşındaki öğretmen Fethi Aydın, spor sayesinde bir çok genci batağa sürüklenmekten kurtarıp, hayatlarına dokundu

Elazığ’da bir oğlu hayatını kaybeden, bir oğlu da trafik kazası sonucu yatağa bağımlı kalan 3 çocuk babası 53 yaşındaki öğretmen Fethi Aydın, spor sayesinde bir çok genci batağa sürüklenmekten kurtarıp, hayatlarına dokundu. O öğrencilerin "Fethi Babası", öğrenciler ise onun evlatları oldu.
3 çocuk babası sınıf öğretmeni Fethi Aydın (53), 1997 yılında Karşıya ilköğretim okuluna eksiklikten dolayı beden eğitimi öğretmeni olarak atandı. Dezavantajlı mahallede öğretmenlik yapmaya başlayan Aydın, zamanında kasetlerden izleyerek hentbolu öğrendi. Ardından kurduğu takım 2005 yılında Türkiye şampiyonu oldu. Çocukları kötü alışkanlıklarda uzak tutmak için canla başla çalışan hoca, her öğrencisinin elinden tutarak spora yönlendirdi. Öğrencilerine evladım diyen Aydın’a öğrencileri de Fethi Baba demeye başladı. Takım olarak bir çok başarıya imza atan Aydın, 32 yıllık öğretmenlik hayatında birçok sporcusunu milli takıma ve kampına gönderdi. Tüm öğrencileri ile bire bir ilgilenen Aydın, yüzlerce öğrencinin üniversite okunmasına ve iş sahibi olmasına vesile oldu. Hayatını öğrencilerine ve onların geleceğini adayan Aydın, öğrencilerine kız istemeye bile gitti. Bunun yanı sıra 10 yıl önce Keban Barajında 18 yaşındaki oğlunu kaybeden Aydın’ın 3 yıl öncede 16 yaşındaki oğlu trafik kazası sonucu yüzde 99 fiziksel engelli kaldı. Vefalı öğretmen Aydın tüm yaşadığı acılara ve olumsuzluklara rağmen hala takımının başında öğrencilerinin geleceğini için canla başla mücadele vererek örnek oluyor.

“Ben çocuklarımın elinden tuttum”
1997 yılında Karşıyaka İlköğretim Okuluna tayininin çıktığını anımsatan Fethi Aydın, “Tayinim beden eğitimi öğretmeni olarak çıktı. Ama ben aslında sınıf öğretmeniyim. Ama o yıl eksiklik vardı, beni de beden eğitimi öğretmeni olarak Karşıyaka’ya verdiler. Yıllarca futbol oynadım. O zaman dediler ne çalışacaksınız. Bende dedim futbolcuyum. Hocam burası çamur sıkıntı olur, bizim salon sporumuz hentbol var dediler. Bende hiç hentbol bilmiyorum. Ama tanıştım, 97’den bugüne çalışıyorum. İlk yıl çok zorluk çektim. Çünkü bilmiyordum ve bilmeyince yapması zor. O zaman eski kasetler vardı, onlarda izleyip öğreniyorum ve ardından sahada uyguluyorum. Benden önce başlamış olanlar kat kat ileri gitmişler. Be o açığı kapatmak için yazında çalıştım. Hafta sonu evde kahvaltı yapmadım, öğrencilerimle salonda yaptım. 23 yıl boyuna çocuklarımı salona çektim. Salonda çalıştık ve kar gözetmedik. Ben Salıbaba mahallesindenim. Ben de o zorlukları yaşadım. Bizim elimizden tutan kimse yoktu. Ama ben çocuklarımın elinden tuttum” dedi.

"Amacım sporla üniversiteye yerleştirmek ve meslek sahibi yapmak"
Zamanlı takım kurduklarını ve Türkiye finallerine gittiklerini aktaran Aydın, “2005 yılında Türkiye şampiyonu olduk. Daha sonda bu takımla gittik 2007 yılında Türkiye üçüncüsü olduk. Her türlü skor bizde var, çalışıyoruz ve çalışanı da Allah her zaman yükseltir. Bizim sadece maddi boyutta sıkıntımız var. Çünkü bölgemiz çok fakir bir bölge. Benim amacım sporla üniversiteye yerleştirmek ve meslek sahibi yapmak. Benim çocuklarımın çoğu üniversite mezunu. Takımda ki çocuklarda üniversite bitirmiş veya spor lisesine gidiyor. Okuyorlar ve eğitimli çocuklar. Bizim amacımız çocuklarımızın Karşıyaka bölgesinde kötü alışkanlıklardan arındırmak. Bunu da çok şükür başarıyoruz. 53 yaşındayım ama halen spor salonundayım. Hafta da 5 antrenman yapıyorum. Buna can dayanmaz ama biz dayanıyoruz. Çünkü sonucu görüyorum. Bakıyorsun çocuğun okumuş öğretmen olmuş. Bitlis’e gidiyorum orada öğretmen oğlum var. Nereye gidersem başka bir oğlum var. Kız istemeye gidiyorum. Bursa’ya kız istemeye gittik, dediler siz kimsiniz neyi oluyorsunuz. Dedim ben öğretmeniyim. Şaşırdılar ve niye dediler. Orta okulda çocuk dedi ki evlenirsem kızı sen isteyeceksin. Ben söz verdim ve gittim istedim” diye konuştu.

“Bana Fethi baba diyorlar, ben onlara evlat dedim”
Bir çocuğunun yatağa bağımlı olduğunu dile getiren Aydın, “Ben hastaneye götürmeye gittiğimde bu çocuklarım sıra yapıyorlar. Evime gelip çocuğumu aşağı indiriyorlar ve hastaneye götürüyorlar. Ardından tekrar evime getiriyorlar. Bunu kimse yapmaz. Ama bizim ilişkimiz farklı. Babaoğul ilişkisi var. O yüzden bana ’Fethi baba’ diyorlar. Ben onlara ’evlat’ dedim. Elazığ’da en çok suça dayalı bölge Karşıya Mahallesi. Orada köprü altında insanlar kötü alışkanlıklar ediniyor. Bu çocuklarım eğer salona gelmezse oraya gidecek. Hiç para kazanmadım ve çok verdim. Ama pişman değilim, pırıl pırıl gençler kazandım. Yaptığım işten hiçbir zaman keşke yapmasaydım demedim. İyi ki yapmışım ve yapmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu

“Milli takımın her yaş kademelerinde oynamamda birinci etken Fethi hocadır”
Fethi hoca ile 2001 yılında ikinci sınıftayken tanıştığını ifade eden milli sporcu ve öğretmen Muhammet Taş, “Hatırlamıyordum bile o yaştaydım. Elimden tuttuğunda elim büyük diye hentbola başlattı. Onun sayesinde çok iyi yerlere geldim. Mersin’e transferimde çok etkili oldu. Beraber çok başarılar elde ettik. Ankara’ya transfer oldum ve ardından milli takıma geçtim. Başlar önemlidir. En başta Fethi hoca elimden tuttu. O yüzden emeği çoktur. Benim milli takımın her yaş kademelerinde oynamamda birinci etken Fethi hocadır. O olmasa buralara gelemezdik. Zaten Fethi baba diye bahsederdik. İlk babacanlığı onda gördük. Şuan beden eğitimi öğretmeniyim. Burada gördüğünüz tüm sporcular üniversite okuyorsa veya meslek sahibi olduysa Fethi hocanın çok katkısı vardır” diye kaydetti.

“Benim gibi binlerce öğrencinin geleceğine dokundu”
Fethi Baba ile 15 senedir beraber olduklarını anlatan Aziz Karakaya ise “Kendisi sağ olsun elimizden tuttu. Karşıya gibi bir yerde hentbol takımı kurdu. Bizleri yetiştirdi. Elimizden tutmasaydı biz ne üniversite okurduk ne de bu kadar yeri gezebilirdik. Sağ olsun kendisinin sayesinde çok yer gezdik. Kötü alışkanlıklardan uzak durduk ve en önemlisi de budur. Benim gibi binlerce öğrencinin elinden tutarak üniversite okumasını sağladı ve geleceğine dokundu. Öğretmen ve polis arkadaşlar oldu. ağabeyimde onun öğrencisi ve şuan polis. Allah ondan razı olsun” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da av denetimi, 2 şahsa yasal işlem yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da av denetimi, 2 şahsa yasal işlem yapıldı
Mağazadan hırsızlık yapan sabıkalı 2 şüpheli suç üstü yakalandı
YEREL HABERLER Mağazadan hırsızlık yapan sabıkalı 2 şüpheli suç üstü ...
Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı
Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Yağış geldi, yasak başlamadan oto lastikçilerde yoğunluk başladı
YEREL HABERLER Yağış geldi, yasak başlamadan oto lastikçilerde ...
Elazığlılar kısıtlama ile evlerine çekildi, şehir sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Elazığlılar kısıtlama ile evlerine çekildi, şehir ...
Elazığ’da şok baskınla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da şok baskınla yakalanan uyuşturucu taciri ...
Elazığ’da çatı yangını
YEREL HABERLER Elazığ’da çatı yangını
Elazığ'da, uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da, uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi
Uyuşturucu tacirine şok baskın, hepsi odunluktan çıktı Elazığ polisinin uyuşturucu tacirinin evine düzenlediği şok baskında narkotik köpeği "Nina" bin adet uyuşturucu hap ile sahte paraları odunlukta buldu
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirine şok baskın, hepsi odunluktan ...
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük lavanta bahçesi Elazığ'da kuruldu
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük lavanta bahçesi ...
Ölümden döndü, tek bacağını kaybetti şimdi protez bacak bekliyor Elazığ’da ayağını kaptırdığı silaj makinesiyle askeri helikopterle hastaneye sevk edilen 43 yaşındaki Muharrem Ölmez, tek bacağını kaybetti ancak tüm ekiplerin mücadelesiyle hayatta kaldı
YEREL HABERLER Ölümden döndü, tek bacağını kaybetti şimdi protez ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X