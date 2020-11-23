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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahşi;"Meslek kanunumuzu istiyoruz"

İHA

Bahşi;"Meslek kanunumuzu istiyoruz"

EğitimBirSen Elazığ 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, öğretmenlik mesleğini düzenleyecek bir kanuna ihtiyaç olduğunu belirterek, meslek kanununu istediklerini söyledi.
Eğitim Bir Sen Genel Merkezi’nin koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ talep ve öneriler üzerine basın açıklaması gerçekleştirildi. Elazığ’da da şube binasında bulunan Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda düzenlenen programda da , ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair önerileri aktarıldı. Açıklamada bulunan Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, “Ülkemizde resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmen varken, öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir meslek kanununun olmaması, hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur” dedi.
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bahşi, “ Kanun, hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kariyer mesleği niteliğini taşımalı, öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek hükümler içermelidir. Meslek kanununun yapılması için gereken talep de yazılması için gereken birikim de var. Bundan sonra bir tek şeye ihtiyaç var. O da kanunun çıkarılmasını hızlandıracak irade. Bizler Türkiye’nin bütün illerinden hep birlikte o iradeyi harekete geçirmek için sesleniyoruz, Meslek kanunumuzu istiyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması hedefine, 11. Kalkınma Planı’nda da Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu’nda da yer verilmesi, hem talebemizi doğruluyor hem de tepkimizi haklı kılıyor” ifadelerini kullandı.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde müjdeli bir haber beklediklerini dile getiren Bahşi, “Öğretmenin itibarının, statüsünün, hak ve imkanlarının, fırsat ve yetkilerinin artırılmasına dayanak yapılması gereken Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin ve eğitim kurumu yöneticilerinin mali haklarında, hak, yetki, sorumluluk ve toplumsal beklenti ekseninde gerçekleştirilmesi kaçınılmaz görünen artış gerekliliği, kamu maliyesi dengesi, bütçe olanakları gibi bahanelerin arkasına sığınılmadan çıkarılmalıdır. Aksi halde, eğitimde istenilen başarının sağlanamayacağı, meslek kanunundan beklentinin karşılanamayacağı bilinmelidir. 24 Kasım’da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun TBMM gündemine getirilmesidir. EğitimBirSen olarak, bu hususlar temelinde çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu’na katkı ve destek sunacağımızı bir kez daha ifade ediyor, siyasi iradeyi, TBMM’yi ve bakanlığı bu konuda adım atmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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