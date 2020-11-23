Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:3 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Jandarmanın yaptığı çalışmada il merkezi ve Palu ilçesinde 4 farklı adres belirlendi. Adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda metamfetamin ve esrarla birlikte 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı,1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve mermileri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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