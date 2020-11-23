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Elazığ´da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

DHA

Elazığ´da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, il merkezi ve Palu ilçesinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 89 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, tabancaya ait 9 mermi ve 5 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-11-23 16:26:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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