Elazığ’da Öğretmenler Günü Töreni

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Elazığ’da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk konuldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Valilik önündeki düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve öğretmenler katıldı. Törende Gürtürk, Atatürk anıtına çelenk koydu. Saygı duruşundu bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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