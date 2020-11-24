Elazığ’da Öğretmenler Günü Töreni

Elazığ’da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk konuldu.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Valilik önündeki düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve öğretmenler katıldı. Törende Gürtürk, Atatürk anıtına çelenk koydu. Saygı duruşundu bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.