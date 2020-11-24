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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, tamamlanan deprem konutlarını inceledi

İHA

Bakan Kurum, tamamlanan deprem konutlarını inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ardından yapımına başlanan konutlardan tamamlananları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak’ta meydana gelen 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek için Elazığ’a geldi. Uçakla kente gelen Bakan Kurum’u, Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Metin Bulut, Zülfü Demirbağ ve diğer ilgili kurum müdürleri karşıladı.
Bakan Kurum ilk olarak Akçakiraz beldesinde tamamlanan 111, Yazıkonak beldesinde ise 381 konutu yerinde inceledi. İlgililerden bilgi alan Bakan Kurum daha sonra Yazıkonak TOKİ'lerdeki halı sahada top oynayan çocuklarla bir araya gelerek kaleye geçen Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya'ya şut çekti. Bakan Kurum ardından Karşıyaka Mahallesi’nde tamamlanan 439 konutun olduğu bölgeye geçti.
Bakan Kurum’un kent genelinde yapımı tamamlanan toplam 2 bin 13 konutu yerinde inceleyeceği ve kaba inşaatının büyük bir bölümü tamamlanan 3 bin 500 konutun yapıldığı Çatalçeşme’ye geçeceği belirtildi.
Valilikte, yapımı süren ve biten konutlarla ilgili koordinasyon toplantısı yapacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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