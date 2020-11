23 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ”Şu an için Elazığ’da başlatmış olduğumuz 19 bin 500 konuttan 2 bin 500 konutunu tamamladık ve teslime hazır hale getirdik. Yıl sonuna kadar 8 bin konutu bitireceğimizi, etaplar halinde de diğer konutları bitirmek suretiyle Elazığ’ın tarihinin Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümünü, deprem dönüşümünü gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. İnşallah etaplar halinde de Elazığ ve Malatya’daki konutlarımızı afetzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" dedi.

24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında yapımına başlanılan ve tamamlanan konutları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yerinde inceledi. Karşıyaka Mahallesi’nde tamamlanan 439 konutu inceleyen Bakan Kurum, ardından açıklamalarda bulundu.

Depremi anımsatarak konuşmasına başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ”Hem Elazığ’da hem Malatya’da hissedilen deprem çerçevesinde hızlı bir şekilde çalışmalarımızı başlattık. Elazığ için seferber olduk. Dün Elazığ için seferber olmuştuk, bugün de İzmir'imiz için tüm Türkiye yaraları sarmak için hep birlikte var gücümüzle yapılması gereken tüm çalışmaları yapma gayreti içerisine girdik" diye konuştu.



Elazığ için vatandaşlara 1 yıl bitmeden konutları etaplar halinde teslim edecekleri sözü verdiklerini aktaran Bakan Kurum,” İnşallah sağlam, güvenlik, her türlü sosyal alt yapısı olan, sosyal donatısı olan projeleri vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle Elazığ ve Malatya'mızdaki yaşam kalitesini yükseltecek adımları atacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun bugün bu sözleri tutmanın gururu, mutluluğu içerisindeyiz. O gün enkaz altında yakınlarını bekleyen kardeşlerimizin bugün sağlam evlerindeki mutluluklarına şahit oluyoruz. Şuan için Elazığ’da başlatmış olduğumuz 19 bin 500 konuttan 2 bin 500 konutunu tamamladık ve teslime hazır hale getirdik. Yıl sonuna kadar 8 bin konutu bitireceğimizi, etaplar halinde de diğer konutları bitirmek suretiyle Elazığ’ın tarihinin Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümünü, deprem dönüşümünü gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. İnşallah etaplar halinde de Elazığ ve Malatya’daki konutlarımızı afetzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" şeklinde konuştu.



30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen depremle ilgili de konuşan Bakan Kurum, ”Tüm Türkiye'miz o gün İzmir’in yanında oldu. Elazığ’da, Malatya’da, Bingöl’de ne yaptıysak oradaki projelerimizin aynısını İzmir’e yapmak için seferber olduk. Orada da 1 yıl içerisinde konutlarımızı veriyor olacağız. Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızın uygun şartlarda ödeyebilmesi adına konut fiyatlarında yüzde 50’ye varan indirimler yaptı, bu müjdeyi vatandaşlarımızla paylaştılar. Bu çerçevede 2 yıl ödemesiz 18 yıl sıfır faizle AFAD’dan hak sahibi olan vatandaşlarımız ödemelerini yapıyor olacaklar. Artık daha huzurlu, güvenlik, mutlu bir şekilde konutlarımızda yaşıyor olacaklar” ifadelerini kullandı.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurum, ”Biz hasar tespitlerini yaparken bir taraftan da yeni projelerin yapım sürecine girdik. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına da hızlı bir şekilde binaların enkaz kaldırma sürecini, bir taraftan da yıkım çalışmalarını yürüttük. Bir taraftan da yeni konutlarını yapım sürecini yürüttük. Bulunduğumuz alanda kentsel dönüşümden riskli alan olarak tespit ettiğimiz hem ağır hasarlı bina hem de riskli binaların olduğu bir alandı. Vatandaşımızın mevcut hakları çerçevesinde 2+1 dairesi olana 2+1, 3+1 dairesi olana 3+1 şeklinde planlanmış bir projedir. Elazığ genelinde de vatandaşlarımıza dükkanları ile ilgili aynı metre kare ama biraz azı ama yerinde ama biraz ötesinde olmak suretiyle yerinde dönüşüm yapıyoruz. Çok önemli projedir. Depremden sonra Mustafapaşa’da, Rüstempaşa’da, Karşıyaka ve Abdullahpaşa Mahallelerinde vatandaşımızın komşusundan ayırmayacak şekilde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mevcut hakları neyse o haklar çerçevesinde yapılması gereken tüm çalışmalar yapılmaktadır” diye konuştu.



Bakan Kurum, "Rezerv alanlarda fazla konut üretmek, orta hasarlı binalarda ada bazlı anlaşan vatandaşlarımıza da destek olacak adımlarımızı da atacağımızı söyledik. İnşallah o adımlarımızı da atmak suretiyle buradan hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız. Yıl sonuna 8 bin konut bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah bir aksilik çıkmazsa yıl sonuna 8 bin konutu bitirip vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Orta hasarlı binalarla ilgili AFAD’ımızın 2 yıl ödemesiz 8 yıl sıfır faizli kredisi var. Kentsel dönüşümden talep eden vatandaşlarımıza kentsel dönüşüm alanı ilan etmek suretiyle her türlü desteği veriyor olacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum’a Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık,Metin Bulut, Zülfü Demirbağ ve diğer ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

