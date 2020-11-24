Bakan Kurum: "Fikirtepe'mize de İstanbul’umuza da yakışacak bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlık olarak Fikirtepe projesinde uygulamaya geçeceklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Devam eden müteahhitlere 1 ay süre vermek ve inşaatların sürecini izlemek, diğer tarafta devam etmeyen, bugüne kadar başlamamış ama fiilen bir ilerleme gerçekleşmemiş alanlarda da Elazığ'da ne yaptıysak Fikirtepe'mize de İstanbul’umuza da yakışacak bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında yapımına başlanılan ve tamamlanan konutları inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum açıklamasında, İstanbul'da 2007 yılında başlayan ancak sorunlar çıkan Fikirtepe projesi ile ilgili de konuştu.

Ülke nüfusunun yüzde 70'inin deprem bölgesinde yaşadığını anımsatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Her zaman söylüyoruz kentsel dönüşüm ülkemizde terörle mücadele kadar önemlidir. Siyaset üstü bir meseledir. Biz vatandaşımızın nerede riskli binası varsa nerde dönüşmesi gereken bir alan varsa bakanlık olarak sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 81 ilimizde 83 milyon vatandaşımızı ilgilendiren tüm projelerle vatandaşımızın yanındayız. Belediyelerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Fikirtepe projesi'nin 2007 yılında başladığını aktaran Bakan Kurum, "60 bin vatandaşımızı ilgilendiren İstanbul'umuzun en önemli lokasyonlarından biri. Bugüne kadar ama müteahhitten ama vatandaşımızdan kaynaklı sorunlar ve problemler nedeniyle tamamı bitirilememiş durumda. Bu dönem sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlık olarak biz TOKİ ve Emlak Genel Müdürlüğümüzün eliyle artık bu alanda uygulama yapacağız. Devam eden müteahhitlere 1 ay süre vermek ve inşaatların sürecini izlemek, diğer tarafta devam etmeyen, bugüne kadar başlamamış ama fiilen bir ilerleme gerçekleşmemiş alanlarda da burada ne yaptıysak Fikirtepe'mize de İstanbul’umuza da yakışacak bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

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