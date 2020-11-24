Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü

Elazığ’da yapılan deprem konutlarını inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendisine yapılan sürpriz sayesinde ilkokul öğretmeni ile görüntülü görüşerek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak’ta meydana gelen 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek için Elazığ’a geldi. TOKİ tarafından kent genelin yapılan konutları tek tek yerinde inceleyen Bakan Kurum, aynı zamanda ilgililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Bakan Kurum, valiliğe geçerek yapımı süren ve biten konutlarla ilgili koordinasyon toplantısı yaptı.

Toplantı öncesi Vali Erkaya Yırık sürpriz yaparak Bakan Kurum'un ilkokul öğretmeni Emine Oray’ı görüntülü aradı. Vali Yırık Bakan Kurum’a telefonu vererek öğretmen öğrenci buluşması sağladı. Bir süre öğretmeni ile sohbet eden Kurum, Öğretmenler Gününü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.