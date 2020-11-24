Bakan Kurum: Elazığ'da 2 bin 500 konut teslime hazır (2)

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ÖĞRETMENİNİN GÜNÜNÜ KUTLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında incelemelerde bulunduktan sonra Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaret sırasında 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilkokul öğretmeni Emine Oray'ı cep telefonuyla görüntülü aradı. Bakan Kurum, sürpriz yaptığı Oray'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-11-24 20:37:41



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