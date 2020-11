Covid-19'la mücadelede görev alan okullar ödüllendirildi

Koronavüris (Covid19) pandemisinde Elazığ'da maske, dezenfektan, yüzey temizleyicisi, yüz siperi ve temizlik maddeleri üretimi yaparak görev alan 2 okul bakanlık tarafından ödüllendirildi.

Elazığ'da Covid19 pandemisi nedeniyle görev alan Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirildi. Her iki okul kentte bulunan kamu kuruluşları ve özel sektörün maske, dezenfektan, yüzey temizleyicisi, yüz siperi ve temizlik maddelerinin ihtiyacını yaptıkları üretimle büyük oranda karşılamıştı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Ömer Abdülaziz Döğer ile birlikte her iki okulu da ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk, okul müdürleri Ali Canpolat ile Yasemin Algül’e bakanlık tarafından verilen başarı belgelerini teslim etti.

Meslek liselerinin pandemi süresince özverili bir şekilde öğretmen ve personelin hiçbir karşılık beklemeden gece yarılarına kadar üretim yaptığını belirten İl Müdürü Gürtürk,"Ülkemizin tüm dünya ile birlikte yaşadığı bu zorlu salgın sürecinde meslek liselerimiz her alanda can suyumuz oldu. Birçok ülkede maske ve dezenfektan gibi ihtiyaçlar karşılanamazken okullarımız sayesinde bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi' sözünün doğruluğunu da bu açıdan görmüş olduk.Ben hem okul müdürlerimiz ile idarecilerimize, hem de gece gündüz demeden üretime katkı sunan tüm öğretmen ve personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

