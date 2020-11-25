Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ Diyarbakır Yolu polis uygulama noktasında belirlenen şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan şüpheliler T.D. ve U.E'nin üzerini arayan polis 65 gram metamfetamin ile bir miktar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen 2 şüpheli ifadelerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden U.E. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.