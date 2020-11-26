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Kığı Barajı ve HES Santral kazı şevlerdeki kaymaların önlenmesi için proje imzalandı

İHA

Kığı Barajı ve HES Santral kazı şevlerdeki kaymaların önlenmesi için proje imzalandı

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından, Bingöl'de bulunan Kığı Barajı ve HES Santral kazı şevlerinde oluşan kaymaların önlenmesi proje yapımı hizmet alımı işine ait sözleşme imzalandı.
Elazığ'da bulunan DSİ 9. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:" Kığı Barajı ve HES Projesi, Bingöl ili Kiğı ilçesinin 12 km kuzeydoğusunda, Peri Suyu üzerinde, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden 175 metre yükseklikte, 22,5 milyon m gövde dolgu hacmine sahip, 140 MW kurulu gücünde, yılda 450 milyon KWh enerji üretmek suretiyle yılda 220 milyon lira enerji faydası sağlayan çok önemli bir projedir. Bingöl Kığı Barajı ve HES Santral Kazı Şevlerinde Oluşan Kaymaların Önlenmesi Proje Yapımı Hizmet Alımı işine ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar ile yüklenici Temelsu Uluslararası Mühendislik Hiz. A. Ş. arasında imzalandı. Ayrıca bu projenin sağlayacağı faydanın aksamaması için proje ile ilgili ilk değerlendirme toplantısı düzenlenerek, hazırlanacak projenin içeriği değerlendirildi"denildi.

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