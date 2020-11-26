Elazığ'da tek katlı ev alev alev yandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, tek katlı ev, çıkan yangında küle döndü.

Merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-11-26 15:52:15



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