Elazığ'da kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polis ekiplerince durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 9 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan A.K.'nin üst aramasında 9 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-11-26 16:16:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.