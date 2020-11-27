Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polis ekiplerince yapılan uygulamada 2 kilo 500 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uygulama yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada, 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-11-27 12:24:46
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