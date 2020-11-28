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Elazığ ve Tunceli valilerinden yaralı askerlere ziyaret

DHA

Elazığ ve Tunceli valilerinden yaralı askerlere ziyaret


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık ile Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, dün Ovacık ilçesinde teröristlere ait yaşam malzemelerin imhası sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 4 askeri hastanede ziyaret etti.
Tunceli Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu' kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Dün, güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde ele geçirilen malzemelerin imhası sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumları iyi olan askerleri bugün Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ziyaret etti. 
Geçmiş olsun dileklerini ileten valiler, doktorlardan da askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak askerlerin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.  DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-11-28 16:47:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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