Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 73 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 92

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 7392 mağlup oldu.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün bir performans sergileyen Mersin ekibi, 1. periyodu 2520, 2. periyodu 3957, 3. periyodu 5372 ve maçı 7392 kazandı. Elazığ ekibi bu sonuçla ligdeki 8. yenilgisini aldı.

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