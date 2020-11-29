Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üssü Kovancılar’ın Aşağı Kanatlı köyü olan 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği ise 12.23 kilometre olarak bildirildi.

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