2. Lig: Elazığspor: 0 - Pazarspor: 3

Misli.com 2. Lig 3. Grup’un 12. haftasında T.Y. Elazığspor, evinde karşılaştığı Pazarspor’a 30 mağlup oldu.
Stat: Doğukent
Hakemler: Burak Olcar xx, Ahmet Deveci xx, Nezihi Aytar xx
T.Y. Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Ömer Yıldız xx, Selim Enes Özeren (Muhammed dk. 35 xx), Cengizhan Akgün xx, Hebat Alan xx (Hasan dk. 85 ?), Tufan Kelleci xx, Kadir Taşoğlu xx (Salih dk. 85 ?), Yiğitan Erdoğan xx, Muhammed Umut Akbulut xx (Onur dk. 78 x), Yusuf Ensar Poyrazlı xx (Eren dk. 85 ?)
Pazarspor: Çağrı Can Tanrıbilir xxx, Mete Karahan x (Ceyhun dk. 55 x), Hüseyin Eray Karataş x (Muhammet dk. 55 x), Şahin Ali Terzi xx (Muhammet Ensar dk. 81 ?), Onur Civelek xx (İbrahim dk. 86 ?), Emre Akgün xx, Aykut Civelek xx, Ömercan Öndaş xx, Taha Gür xx, Kadir Kaan Yurdakul xxx, Eren Karadağ xxx
Goller: Eren (dk. 22 ve 73 pen.), Kadir Kaan (dk. 78) (Pazarspor)
Sarı Kartlar: Tufan (Elazığspor), Kadir Kaan, Şahinali, Onur, Çağrı Can, Eren (Pazarspor)
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