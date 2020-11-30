Bingöl'den Elazığ'a uyuşturucu getiren zanlı yakalandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA) BİNGÖL'den Elazığ'a uyuşturucu sevkiyatı yapan M.E., 1 kilo 600 gram esrarla yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla M.E.'nin Bingöl'den Elazığ'a uyuşturucu getireceği bilgisi edinildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları takip sonucu M.E.'nin aracını durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada 1 kilo 600 gram esrar buldu. Esrara el koyan ekipler, M.E.'yi gözaltına aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-11-30 11:02:15



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