4 ilde 532 bin 512 dekar tarım arazisi sulandı

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de bu yıl 532 bin 512 dekar alanda sulu tarım yapıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bölgede yapılan sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisinde 790 milyon 301 bin TL zirai gelir artışı sağlandığını aktardı.

DSİ'den yapılan açıklamada,"Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Bilindiği gibi Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor"denildi.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerimizde 2020 yılında 532 bin 512 dekar alanda sulu tarım yapıldı.Bölgede yapılan sulu tarım ile birlikte ülkemiz ekonomisine 790 milyon 301 bin TL zirai gelir artışı sağlandı.Bu kapsamda Elazığ’da 14 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 20 Ekim 2020 tarihinde tamamlanarak 2020 yılı sulama sezonunda Elazığ ilimiz ve ilçelerimizde toplam 22 bin 452 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 31 milyon 785 bin TL katkı sağlanmıştır.Malatya’da 10 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 25 Ekim 2020 tarihinde tamamlanarak 2020 yılı sulama sezonunda Malatya ilimiz ve ilçelerimizde toplam 480 bin 538 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 720 milyon 141 bin TL katkı sağlanmıştır. Tunceli’de 25 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 10 Ekim 2020 tarihinde tamamlanarak 2020 yılı sulama sezonunda Tunceli ilimiz ve ilçelerimizde toplam 10 bin 770 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 14 milyon TL katkı sağlanmıştır.Bingöl’de 20 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 15 Ekim 2020 tarihinde tamamlanarak 2020 yılı sulama sezonunda Bingöl ilimiz ve ilçelerimizde toplam 18 bin 752 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 24 milyon 375 bin TL katkı sağlanmıştır"dedi.

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğüne de değinen Yıldız, “İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz. Yapılan sulama yatırımlarına ülkemiz çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Elazığ ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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