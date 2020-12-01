Pandemiye karşı sıkı tedbirlerin uygulandığı köyde giriş-çıkışlar kontrollü 



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ (DHA)ELAZIĞ merkeze bağlı 30 haneli Alatarla köyü, pandemiye karşı alınan tedbirlerle dikkat çekiyor. Pandeminin ilk dönemlerinde köy girişini kapatması ve komşu ziyaretlerini yasaklaması gibi birçok tedbir alan muhtar Nusret Özfidan, "Pandemiden dolayı herkes kurallara riayet ediyor. Sadece hayvanı olan çobanlar ve tarlasına giden vatandaşlar dışarı çıkıyor" dedi.

Kent merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Alatarla köyünde bugüne kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı. Muhtar Nusret Özfidan tarafından çevre köylerde artan hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla köye şubat ayında güvenlik kamerası kuruldu. Daha sonra taktırdığı kameraları koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanan Özfidan, giriş çıkışları kontrol altına alarak, dışardan gelen vatandaşları tespit ediyor. Muhtarın uyguladığı tedbirlere köylülerin de destek vermesiyle köyde şu ana kadar hiçbir vakaya rastlanmadı.

Alatarla köyü Muhtarı Nusret Özfidan, pandeminin başladığı günden itibaren vatandaşların sağlığı için kendi imkanlarıyla tedbirleri uygulamaya çalıştığını ifade ederek, "Köylülerimiz tedbirlere riayet ediyor, bu da güzel bir şey. Çevre köylerde hayvan hırsızlıkları oldu. Bizde de böyle olaylar olmaması için güvenlik kamerası kurduk. Daha sonra pandemi olunca kamera daha çok işimize yaradı. Çünkü köyümüz Keban Baraj gölüne iki kilometre uzaklıkta. Vatandaşlar hafta sonları pikniğe veya ava geliyor. Köye giriş çıkışları kameradan tespit ediyoruz. Her ne olursa olsun takip ediyoruz. Köyümde yaklaşık 30 hane var. Pandemiden dolayı herkes kurallara riayet ediyor. Sadece hayvanı olan çobanlar ve tarlasına giden vatandaşlar dışarı çıkıyor. Ben köylü vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten köyümüz bu konuda çok duyarlı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-12-01 10:10:56



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