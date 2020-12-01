Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor Elazığ'da depremin ağır hasar verdiği Abdullahpaşa Mahallesinde 1 ve 2. etaplardaki yüzlerce konutun tamamlanması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürerken, bir taraftan da yıkım çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor Elazığ'da depremin ağır hasar verdiği Abdullahpaşa Mahallesinde 1 ve 2. etaplardaki yüzlerce konutun tamamlanması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürerken, bir taraftan da yıkım çalışmaları devam ediyor

İHA

Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor Elazığ'da depremin ağır hasar verdiği Abdullahpaşa Mahallesinde 1 ve 2. etaplardaki yüzlerce konutun tamamlanması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürerken, bir taraftan da yıkım çalışmaları devam ediyor

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından en çok hasar alan yapının bulunduğu mahallerden Abdullahpaşa’da TOKİ koordinesinde 2 bin 251 konutun yapımı devam ederken diğer yandan da yıkımlar sürüyor. Depremin 1 yılı dolmadan 1. etap konutlar ile 2. etap konutların bir kısmının sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 20 binden fazla yapı ağır hasar gördü. Depremin ardından kentte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 19 bin 500 konutun yapılması için çalışma başlatıldı. Depremde en fazla zarar gören mahallelerden biri de merkeze bağlı Abdullahpaşa oldu. Bir yandan yapımların hızla yükseldiği mahallede bir yandan da ağır hasar alan yapıların yıkımı aralıksız olarak devam ediyor. TOKİ koordinesinde etaplar halinde 2 bin 251 konutun yapılması için başlatılan çalışmalar devam ederken, çok sayıda konutun Şubat ayında hak sahiplerine teslim edilmesi için şantiyelerde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Konutlar etaplar halinde teslim edilecek
TOKİ tarafından mahalleye 2 bin 500’e yakın konut yapıldığını belirten Mahalle Muhtarı Yavuz Köse, “Bunun yanında yıkımlar kapsamında da halen ağır hasarlı binaların yıkımı devam etmekte. Bir kısım da belediye kentsel dönüşüm tarafından yapılacak. Orda da tabi 56 aylık süre içerisinde imzalar toplandı. Şuan muvafakatnameler verildi. Şu an blok temsilcileri belediyede gidip hem görüşmelerini hem cephe seçimlerini yapmaktalar. Şu an TOKİ tarafından yapılan konutlarda 1. etabın teslim edileceği 2’inci etabında bir kısmının teslim edileceği söylendi. Bizde alanlarda incelemelerde bulunuyoruz. Evlerin hızlı şekilde yapımları devam ediyor. Şubat ayında büyük ihtimalle büyük kısmı teslim edilecek” dedi.

"Mahalle yeni bir yerleşim alanı olacak"
Ağır hasarlı binaların çoğunun yıkıldığını aktaran Köse, “Bazı blok tarzlarında bir tarafı ağır bir tarafı az yada orta hasarlı olan binalar vardı. İtiraz sonucunda yada mahkemelik durumdan dolayı tekrardan ağıra dönenenler oldu. Her hafta bunlar yenileniyor. Her hafta bir binanın ağır hasar döndüğü yazısı geliyor. Ondan dolayı da bina yıkımları da halen devam etmekte. Abdullahpaşa Mahallesi alt yapısı, çevre düzeni, sosyal donatılarıyla olsun artık daha yeni bir yerleşim alanı olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobil takla attı, sürücü yaralı ...
Pandemiye karşı sıkı tedbirlerin uygulandığı köyde giriş-çıkışlar kontrollü 
YEREL HABERLER Pandemiye karşı sıkı tedbirlerin uygulandığı köyde ...
4 ilde 532 bin 512 dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER 4 ilde 532 bin 512 dekar tarım arazisi sulandı
Milletvekili Erol Covid-19’u atlattı
YEREL HABERLER Milletvekili Erol Covid-19’u atlattı
Elazığ’da Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ kaza yaptı
YEREL HABERLER Elazığ’da Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ kaza yaptı
Elazığ'da 1 kilo 600 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 1 kilo 600 gram esrarla yakalanan şüpheli ...
Bingöl'den Elazığ'a uyuşturucu getiren zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Bingöl'den Elazığ'a uyuşturucu getiren zanlı ...
Ticari taksi ile esrar getiren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Ticari taksi ile esrar getiren şüpheli yakalandı
Prematüre bebeklere "anne şefkati" ile bakıyorlar Uzm. Dr. Nihan Hilal Hoşağası: "600 gramlık bir bebeğin yaşama tutunduğunu görmek, büyümesine yardım etmek ve annesinin kucağına sağ salim vermek bizim için tek ödül" "Birkaç ay baktığımız prematüre bebeklere tamamen bağlanıyoruz, giderken kendi ailemizden birini teslim edermiş gibi gönderiyoruz"
YEREL HABERLER Prematüre bebeklere "anne şefkati" ile bakıyorlar Uzm. ...
Elazığ'da depremzedeler için yapılan 10 bin konut sahiplerini bekliyor
YEREL HABERLER Elazığ'da depremzedeler için yapılan 10 bin konut ...
Kardeş, kazara özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Kardeş, kazara özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını ...
Voleybol 2. Lig: Elazığ Aksaray Gençlik: 0 - Seyhan Belediye: 3
YEREL HABERLER Voleybol 2. Lig: Elazığ Aksaray Gençlik: 0 - Seyhan ...
Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli ...
2. Lig: Elazığspor: 0 - Pazarspor: 3
YEREL HABERLER 2. Lig: Elazığspor: 0 - Pazarspor: 3
Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
İlçede yılların çöp sorunu, katı atık depolama tesisi ile enerjiye dönüşüyor
YEREL HABERLER İlçede yılların çöp sorunu, katı atık depolama tesisi ...
Elazığ'da kaybolan 102 koyun dronla aranarak bulundu
YEREL HABERLER Elazığ'da kaybolan 102 koyun dronla aranarak bulundu
Kayıp koyun sürüsü 10 kilometre uzakta bulundu
YEREL HABERLER Kayıp koyun sürüsü 10 kilometre uzakta bulundu
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X