Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor Elazığ'da depremin ağır hasar verdiği Abdullahpaşa Mahallesinde 1 ve 2. etaplardaki yüzlerce konutun tamamlanması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürerken, bir taraftan da yıkım çalışmaları devam ediyor

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından en çok hasar alan yapının bulunduğu mahallerden Abdullahpaşa’da TOKİ koordinesinde 2 bin 251 konutun yapımı devam ederken diğer yandan da yıkımlar sürüyor. Depremin 1 yılı dolmadan 1. etap konutlar ile 2. etap konutların bir kısmının sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 20 binden fazla yapı ağır hasar gördü. Depremin ardından kentte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 19 bin 500 konutun yapılması için çalışma başlatıldı. Depremde en fazla zarar gören mahallelerden biri de merkeze bağlı Abdullahpaşa oldu. Bir yandan yapımların hızla yükseldiği mahallede bir yandan da ağır hasar alan yapıların yıkımı aralıksız olarak devam ediyor. TOKİ koordinesinde etaplar halinde 2 bin 251 konutun yapılması için başlatılan çalışmalar devam ederken, çok sayıda konutun Şubat ayında hak sahiplerine teslim edilmesi için şantiyelerde çalışmalar aralıksız sürüyor.



Konutlar etaplar halinde teslim edilecek

TOKİ tarafından mahalleye 2 bin 500’e yakın konut yapıldığını belirten Mahalle Muhtarı Yavuz Köse, “Bunun yanında yıkımlar kapsamında da halen ağır hasarlı binaların yıkımı devam etmekte. Bir kısım da belediye kentsel dönüşüm tarafından yapılacak. Orda da tabi 56 aylık süre içerisinde imzalar toplandı. Şuan muvafakatnameler verildi. Şu an blok temsilcileri belediyede gidip hem görüşmelerini hem cephe seçimlerini yapmaktalar. Şu an TOKİ tarafından yapılan konutlarda 1. etabın teslim edileceği 2’inci etabında bir kısmının teslim edileceği söylendi. Bizde alanlarda incelemelerde bulunuyoruz. Evlerin hızlı şekilde yapımları devam ediyor. Şubat ayında büyük ihtimalle büyük kısmı teslim edilecek” dedi.



"Mahalle yeni bir yerleşim alanı olacak"

Ağır hasarlı binaların çoğunun yıkıldığını aktaran Köse, “Bazı blok tarzlarında bir tarafı ağır bir tarafı az yada orta hasarlı olan binalar vardı. İtiraz sonucunda yada mahkemelik durumdan dolayı tekrardan ağıra dönenenler oldu. Her hafta bunlar yenileniyor. Her hafta bir binanın ağır hasar döndüğü yazısı geliyor. Ondan dolayı da bina yıkımları da halen devam etmekte. Abdullahpaşa Mahallesi alt yapısı, çevre düzeni, sosyal donatılarıyla olsun artık daha yeni bir yerleşim alanı olacak” diye konuştu.

