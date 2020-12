Kayıp olan Down sendromlu Saadettin, evinden 11 kilometre uzakta bulundu

Elazığ'da kayıp olan Down sendromlu Saadettin Can, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada evinden 11 kilometre uzakta bulanarak ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesinde ikamet eden Down sendromlu Saadettin Can'ın sabah saatlerinde Harput Mahallesi'nde kayıp oldu. Bunun üzerine durum İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Can'ın bulunması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ve iz takip köpeği gönderildi. Dronelerle de arama yapan jandarma ekipleri 8 saat sonra sonuca ulaştı. Can, evine 11 km uzaklıkta buzluk yolunda Jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Yürüyecek durumu kalmayan Can'ı alan jandarma ekipleri sağlık kontrolü yaptırdıktan sonra evine götürüp ailesine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.