Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından denetimler başlatıldı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bu akşam Türkiye genelinde başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasında Elazığ'da da denetimler artırıldı. Kent genelinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nca koranavirüsle mücadele kapsamında bugün itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Elazığ'da denetimler yoğunlaştı. Saat 21.00'de başlayıp ve sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ve zabıta ekipleri kentin en işlek bölgeleri olan Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi ve Bosna Hersek Bulvarı'nda denetime başladı. Ekipler, denetim sırasında sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulan iş yerlerinde incelemelerini sürdürürken, kısıtlamanın başlamasıyla kent genelindeki cadde ve sokakların sessizliğe büründüğü gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-12-01 22:25:41



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