Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz

Elazığ’da Mehmetçik, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle işaret diliyle hem anlamlı mesaj verdi, hem de Koronavirüs (Covid19) nedeniyle evlerinden çıkamayan köylerde ikamet eden çocukları ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı.

Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan kadın astsubaylar “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle hem işaret diliyle anlamlı bir mesaj verdi hem de çocukları evlerinde ziyaret edip hediyeler dağıttı, bir çocuğa da doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Kadın astsubaylar öncelikle işaret diliyle ‘Engelsiz bir dünya için sen de bir adım at’, ‘Engeller, bedende değil, zihinlerdedir’ ve ‘Engelleri beraber aşalım’ diyerek farkındalık mesajı verdi. Daha sonra merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Örençay Köyü’ne giden ekipler, 20 yaşına giren zihinsel engeli bulunan Büşra Aydın’a doğum gününde sürpriz yaparak pasta götürdü. Kadın astsubayların getirdiği pastayı gören ve mutluluğu gözlerinden okunan Büşra’ya, çeşitli hediyeler ile kayıp olma ihtimaline karşı takip sistemi olan kol saati verdi. Büşra, yapılan sürprizden ötürü jandarmaya teşekkür etti. Mehmetçik, daha sonra merkeze 4 kilometre uzaklık olan Yemişlik Köyü’ne geçerek, 14 yaşındaki down sendromlu İhsan Doğan ve ailesini ziyaret etti. Jandarmayı gören ve asker selamı veren İhsan'a yine saat hediye edine kadın astsubaylar onunla boyama yaparak kitap okudu.



“İhsan’ın da unutmayacağı bir gün oldu”

İhsan’ın üçüncü ve tek özel çocukları olduğunu belirten 4 çocuk babası Erdoğan Doğan, “ İhsan’ın da unutmayacağı bir gün oldu. Müsait bir günde komutanlarımızın davetine de icabet edecek. Çok güzel oldu, görüldüğü üzere oğlum komutanlarla çok güzel hasbihal ediyor. Çok sevinçli ve gururlu bir gün. Pandemi sürecinde çocuğun içeride olması, negatif bir durum ve aynı zamanda okulun kapalı olması da çocuğu üzüyor. Çünkü çocuğun okula ve öğretmenlerine olan muhabbeti çok fazla. Bugün okula gitse yarını iple çekiyor. Bu ziyaret çocuk üzerinde pozitif bir etki oluşturdu ve çok sevindi. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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