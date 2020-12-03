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FÜ'de 30 öğretim üyesi, en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı

İHA

FÜ'de 30 öğretim üyesi, en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı

Fırat Üniversitesi’nden (FÜ) 30 öğretim üyesi, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı.
Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından, farklı alt disiplinlerde dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 160 bin kişiden oluşan liste “Plos Biology” dergisinde yer aldı. Liste oluşturulurken akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan “atıf sayısı, hindeks, hm indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin” etki değeri gibi temel ve ciddi uluslararası ölçütler kullanıldığı belirtildi. Listede, Türkiye'den en fazla akademisyeni giren üniversite 45 akademisyenle İTÜ oldu. İTÜ’yü, 30 akademisyenle Fırat Üniversitesi takip etti.
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, listede yer alan öğretim üyelerini tebrik ederek, başarılar diledi.

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