Yurt dışından geldi, Türkiye’nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı Almanya'dan memleketi Elazığ'a dönen ve Türkiye’de kapasitesi ve teknolojisiyle bir ilk olan mobil arıcılık tırını hazırlayan girişimci Arafat Tuncer, yılda 5 sağım yaparak 25 ton bal rekoltesi elde etmeyi planlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yurt dışından geldi, Türkiye’nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı Almanya'dan memleketi Elazığ'a dönen ve Türkiye’de kapasitesi ve teknolojisiyle bir ilk olan mobil arıcılık tırını hazırlayan girişimci Arafat Tuncer, yılda 5 sağım yaparak 25 ton bal rekoltesi elde etmeyi planlıyor

İHA

Yurt dışından geldi, Türkiye’nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı Almanya'dan memleketi Elazığ'a dönen ve Türkiye’de kapasitesi ve teknolojisiyle bir ilk olan mobil arıcılık tırını hazırlayan girişimci Arafat Tuncer, yılda 5 sağım yaparak 25 ton bal rekoltesi elde etmeyi planlıyor

Almanya'dan memleketi Elazığ’a gelerek Türkiye’nin en büyük ve teknolojik mobil arıcılık tırını yapan Arafat Tuncer, yılda 5 sağım yaparak 25 ton bal almayı kendine hedef koydu.
Almanya’da ticaretle uğraşan ve pandemi sürecinde üretimin değerinin farkına varan Arafat Tuncer (49), memleketi Elazığ’a dönerek arıcılık üzerine çalışma yaptı. Çalışmaları kapsamında mobil arıcılığa yönelen Tuncer, bir mühendislik şirketi ile anlaşarak tırını tasarladı. Tamamlanan tır, 252 kovan kapasitesi ve barındırdığı teknoloji ile Türkiye’de ilk oldu. Üzerine kurulacak olan güneş panelleri ile kendi elektriğini üretmesi planlanan tır, 2 kişilik yaşam ve sağım alanı ile bir arıcının istediği tüm imkanları barındıracak şekilde tasarlandı. Bölge bölge gezerek florayı takip edecek olan Tuncer, yılda 5 kez bal sağımı yapmayı planlıyor. Kovan başı 100 kilo üretim ile yılda 25 ton bal almayı hedefleyen Tuncer, ülke ekonomisine katkı sağlayarak arıcılara öncülük etmek istiyor.
Buna benzer sistemleri yapanların olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Ancak teknolojiyle bütünleştirilmiş ve bu kadar büyük kapasitede olan ilk defa mobil arıcı tırını önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Bununla kalmayıp bakanlıklarımızın destek mekanizmasında da bu mobil arı tırlarının yer alması için gerekli çalışmaları yapacağız. İnanıyorum ki bununla birlikte arıcılarımızın sıkıntı çekmiş olduğu birçok konuyu ortadan kaldırmış olacağız” dedi.
Türkiye’nin çölleşme ve kuraklaşmaya doğru gittiğini vurgulayan İl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, “Özellikle Elazığ son yıllarda çok düşük yağışlar almaktadır. Bu da ilimiz biyoçeşitliliğinin azalmasına sebep olmaktadır. İlimizde bin 100 tane üreticimiz bulunmaktadır. Bu üreticilerimiz genelde sabit ve kısmen de gezgin arıcılık yapmaktadır. Şubat ayında başlayan faaliyetlerimiz 2 veya 3 bölge değiştirerek tamamlanmaktadır. Mobil arıcılık sayesinde bu gezgin sayısı artacaktır. 5 bölge gezerek burada verim artışı söz konusu olacaktır” diye konuştu.
Pandemi sürecinde üretimin çok değerli olduğunu dile getiren girişimci Arafat Tuncer, “Kendi ülkemde arıcılık sektörü üzerinde bir çalışma yapmıştım. Gezici arıcılık üzerine bir proje hazırladım. Florayı takip edip daha verimli bir ürün elde etmek, ülkemize katma değer sağlamak istedim. Türkiye’de arıcılık ile uğraşan insanlarımıza da daha çok bilgi vermek ve bu alanda öncülük yapmak istedik. Böyle bir yatırım yaptık. Tırımız 252 kovan kapasiteli. Her bir kovanın 30 çıtası var. Normalde 3 kovana tekamül ediyor. Floraya girdiğimiz zaman da daha iyi bir verim alacağımızı düşünüyoruz. İçerisinde çalışacak kişinin yaşam alanı var. Arka kapağımızı sağım alanı olarak düşündük. Bir arıcının istediği tüm imkanları bu tırın içerisine yerleştirdik. Su depomuz olacak. Güneş enerjisinden elektrik üretip tüm ihtiyaçlarımızı giderecek bir donanıma sahip kıldık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Ercan Aksoy: Büyük deprem olma ihtimali her zaman var
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ercan Aksoy: Büyük deprem olma ihtimali her ...
Kardeşi vurmuştu, 87 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kardeşi vurmuştu, 87 gün sonra hayatını kaybetti
Elazığ'ın Palu ilçesinde çevre temizliği
YEREL HABERLER Elazığ'ın Palu ilçesinde çevre temizliği
FÜ'de 30 öğretim üyesi, en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı
YEREL HABERLER FÜ'de 30 öğretim üyesi, en başarılı bilim insanları ...
Hem azimli, hem vefalı Mahmut Hoca’dan büyük fedakarlık Kaza sonrası engelli kalmasına rağmen okuyup öğretmen olan ve 11 yıldır mesleğini devam ettiren Mahmut Hoca, şimdi kendi gibi öğrencilerinin engellerini aşması için her fırsatta okula giderek uzaktan eğitim ile ders işleyip hayatlarına dokunuyor
YEREL HABERLER Hem azimli, hem vefalı Mahmut Hoca’dan büyük ...
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
YEREL HABERLER Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı ...
Elazığ'da kış lastiği denetimleri başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da kış lastiği denetimleri başladı
Silahla vurulan kartal kurtuldu, atmaca ise telef oldu
YEREL HABERLER Silahla vurulan kartal kurtuldu, atmaca ise telef ...
Elazığ'da çeşitli suçlardan aranıp yakalanan 30 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da çeşitli suçlardan aranıp yakalanan 30 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X