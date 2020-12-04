Elazığ Karakoçan’da bir antrenörün testi pozitif çıktı

Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü’nde korona virüs testleri sonucunda bir antrenörün testi pozitif çıktı.
3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü’nde futbolcu ve teknik heyete korona virüs testi yapıldı. Gerçekleştirilen testler sonucunda bir antrenörün sonucu pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol takımımızın teknik ekibinde yer alan bir antrenörümüzde, gerekli semptomları göstermesi nedeniyle çekilen akciğer tomografisi sonucunda pozitif vakaya rastlanmıştır. Covid19 testi pozitif çıkan antrenörümüz gerekli sağlık önlemleri alınarak, tedavisine başlandığını ve izolasyon sürecinin başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.