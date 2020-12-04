Elazığ'da sokaklar boş kaldı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, tüm Türkiye'de olduğu gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibariyle başladı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde bu akşam 21.00´da başlayan ve pazartesi sabahına kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması Elazığ´da da başladı. Şehrin en işlek yerlerinden olan ve trafiğin yoğun olduğu Gazi ve Vali Fahribey caddeleri boş kalırken vatandaşların kısıtlamalara genelde uyduğu görüldü. Güvenlik güçleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-12-04 22:36:39
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