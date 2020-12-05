Beline sarılı korseye gizlediği uyuşturucu ile yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, şüphe üzerine durdurulan araçtaki bir kişinin üzerinde, beline sarılı korseye gizlenmiş 780 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Ü.E. ve M.K.'nin içinde bulunduğu araç durduruldu. Yapılan üst aramasında M.K.'nin beline sarılı korsenin içine gizlenmiş 780 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-12-05 10:33:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.