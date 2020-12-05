Kısıtlama ile sessizliğe bürünen Elazığ, drone ile görüntülendi

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Elazığ'ın en yoğun cadde ve sokakları dahil olmak üzere her yer sessizliğe büründü. Sessizliğe bürünen kent drone ile havadan görüntülendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00’de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren kalabalığın olduğu Gazi, Vali Fahri Bey ve Zübeyde Hanım Caddeleri, Çaydaçıra Kavşağı ve kent genelindeki tüm sokaklar boş kaldı. Zorunlu olarak çıkması gerekenlerin nadir de olsa göründüğü kentte, belediyenin bazı ekipleri de refüjlerde bakım çalışması yaptı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında ise kontrol noktaları kurarak kontroller yapmaya başladı. Kontrollerde şuana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı kısıtlamadan muaf olanların çıktığı öğrenildi.

Hafta sonu dışarı çıkma yasağı olduğunu belirten ve kendisinin işi nedeniyle çıktığını aktaran benzinlik görevlisi Cemil Yıltekin, "Biz vatandaşa hizmet için dışarıdayız. Her zaman vatandaşın hizmetindeyiz. Lütfen yasağa uyalım. Ülkemizde sağlık çok önemli. Sağlımızın yerinde olması için tüm çabamızı göstermeliyiz. Sağlık çalışanlarına yardımcı olmalıyız. Sağlımız ve kul hakkına girmemek için evde kalmalıyız" dedi.

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