İzinsiz sokağa çıktılar, hiç birinin mazereti cezadan kurtarmadı Elazığ’da polis uygulamasına yakalananlar, ”Ben gizli gizli bir şey yapmıyorum ki senin kombin çalışmasa evde çocuğun olsa, İzin vermezseniz yine geri döneceğim” gibi mazeretler üretti

Elazığ’da Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar polise yakalandı, “Ben gizli gizli bir şey yapmıyorum ki, senin kombin çalışmasa evde çocuğun olsa, izin vermezseniz yine geri döneceğim” gibi mazeretler üretti.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00’de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren kent genelindeki cadde ve sokaklar, boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında ise kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başladı. Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak sorgulandı. İzinsiz olarak yasağa uymayan şahıslara 3 bin 150 şer TL cezai işlem uygulandı.



“Ben gizli gizli bir şey yapmıyorum ki”

Ceza kesilen bir vatandaş “Ben gizli gizli bir şey yapmıyorum ki, kamyon İstanbul’dan çıktı buraya geldi. Ben boşaltmak için izin almaya gidiyordum” dedi.



“Senin kombin çalışmasa evde çocuğun olsa”

Yine kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygulanan A.T. ise ”Bir müşterinin kombisi bozuldu, tamire gidiyordum. Çocuğu rahatsızdı kombisi bozulmuş çalışmıyor. Evde ısıtıcısı da yok. Bende acıdım. Kombi tamircisiyim. Senin kombin çalışmasa evde çocuğun olsa çağırsalar gelmez misin” diye konuştu.



“İzin vermezseniz yine geri döneceğim”

Polisten izin isteyen ve ceza yemekten kurtulamayan A.Ş. ise “Yasak varken ben sizden izin alıp gidip yemek verip geliyorum. Yine gidebilir miyim. İzin vermezseniz yine geri döneceğim. İzin bulamadık. Köpeğimin kimliği yok. Köy köpeği” diye konuştu.

Öte yandan, kent genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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