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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Elazığ'da cadde ve sokaklar, boş kaldı. Güvenlik güçlerinin Çaydaçıra, Karayolları ve Polis Okulu Kavşakları ile İzzetpaşa Cami önünde gerçekleştirdikleri denetimlerler sürüyor.

Kent genelinde vatandaşların çoğunlukla kısıtlamaya uyduğu gözlenirken, kısıtlamadan muaf tutulanlar haricinde dışarıda olanlara 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-12-05 17:08:37



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